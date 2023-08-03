البابا يلتقي ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين خلال زيارة الى البرتغال

أربيل (كوردستان 24)- التقى البابا فرنسيس، على انفراد بضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين، خلال زيارته البرتغال الأربعاء، والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وكان الحبر الأعظم حض رجال الدين على الاستماع إلى "صرخة ألم ضحايا العنف الجنسي"، بعد 6 أشهر على صدور تقرير بشأن الانتهاكات أثار صدمة في البرتغال. وكشف تقرير نشر في شباط/فبراير بطلب من مجلس الأساقفة البرتغاليين وجود 4815 ضحية اعتداءات جنسية في الأوساط الكنسية منذ العام 1950، وهي ممارسات أخفاها مسؤولون في الكنيسة.

وأعلن الفاتيكان في بيان مقتضب أن البابا "استقبل في السفارة البابوية 13 شخصا هم ضحايا اعتداءات ارتكبها رجال دين"، مساء الأربعاء.

وأوضح البيان أن "اللقاء دار في جو من الإصغاء المكثف واستمر أكثر من ساعة".

وكان الحبر الأعظم تحدث في وقت سابق من النهار عن "خيبة أمل وغضب يشعر بها البعض تجاه الكنيسة، أحيانا بسبب شهادتنا السيئة والفضائح التي شوهت وجهها".

ورأى أن هذه الفضائح "تستدعي طلب مغفرة صادقة ودائمة، تبدأ من صرخة ألم الضحايا الذين ينبغي دائما الإصغاء إليهم".

وكشف تقرير نشر في شباط/فبراير بطلب من مجلس الأساقفة البرتغاليين، وجود 4815 ضحية اعتداءات جنسية في الأوساط الكنسية منذ العام 1950، وهي ممارسات أخفاها مسؤولون في الكنيسة.

والأربعاء، اعتبر المؤتمر الأسقفي البرتغالي أن لقاء الحبر الأعظم ضحايا اعتداءات جنسية يشكل "تأكيدا لمسار المصالحة الذي تسلكه الكنيسة في البرتغال في هذا الصدد"، في بلد يصنف 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم الإجمالي 10 ملايين نسمة، أنفسهم كاثوليك.