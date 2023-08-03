الرئيس بارزاني: 9 سنوات ولم تلتئم جراح سنجار وننتظر من المجتمع الدولي الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة على الإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم داعش ضد الإيزيديين في سنجار.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تسع سنوات مرت على مأساة سنجار ، للأسف، ولم تلتئم جراح سنجار بعد، بل استمرت المعاناة ونزوح الأخوات والإخوة الإيزيديين.

إنّ الإتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية في العراق على تطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين، هو الحل الأفضل لإنهاء الأسى ومعاناة أهل سنجار. الإ أنّ السؤال الذي يفرض نفسه ؛ هو لماذا لم تتمكن الحكومة العراقية من تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، وإلى متى ستسمح الحكومة العراقية لتلك القوات والأطراف بمنع تنفيذ اتفاق سنجار؟

وبهذه المناسبة، ينتظر شعب كوردستان من المجتمع الدولي والدول الأخرى أيضاً الاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للإيزيديين التي حدثت على يد داعش، كما فعلت ألمانيا وبريطانيا، وكذلك الاعتراف رسميًا بالهجوم الكيمياوي والأنفال وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الشعب الكوردستاني.

في الذكرى التاسعة لمأساة سنجار، نحيي أرواح الشهداء وجميع ضحايا هذه الجريمة، ونثمن عالياً دور قوات البيشمركة الكوردستانية التي سجلت أروع بطولة في التاريخ، وضحت بالدماء الزكيّة لتحرير جبل سنجار وسنجار وانتقموا من إرهابيي داعش.

مسعود بارزاني

3 آب 2023