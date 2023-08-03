سیاسة

الخارجيَّة الاتحادية تنفي التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة

author_image سوار أحمد
العراق الكويت أم قصر العراق وزارة الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الخارجية الاتحادية يوم الأربعاء، التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، وذلك على خلفية ما يتم تداوله بشأن التفريط بمنطقة أم قصر بجنوب العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن" الخارجية نفت ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة".

واكد الصحاف، أن" الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993، الذي تُبدي حكومة جمهوريَّة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة، كما أن الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".

وأشار، إلى أن" المساكنَ الحكوميَّة الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني، الذي تمَّ تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها، وبما لا يمس حُرمة السيادة العراقيَّة، التي لا تُعد خياراً، بل مسار تعملُ الوزارة على تأكيده".

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