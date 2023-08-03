سیاسة

رئيس الجمهورية في ذكرى الابادة الجماعية للكورد الإيزيديين : نواصل الجهود للبحث عن مصير المغيبات

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مواصلة الجهود للبحث عن مصير المغيبات، جاء ذلك خلال ذكرى جريمة إبادة الايزيديين.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على تويتر تابعتها كوردستان 24 : إنه "في الذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين نواصل تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات في أقبية السبي الداعشي".

واضاف: "لن تخلد سلطة للراحة، ولن يستريح ضمير ولن تطمئن نفس، مالم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتسترد الحقوق".

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