سیاسة

إفتتاح قسم رخصة القيادة الدولية في إدارة  سوران

"يمكن لأي سائق استكمال رخصة القيادة الدولية في نصف ساعة".
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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - افتتح اليوم قسم رخصة القيادة الدولية بمديرية مرور سوران ،ويقول مدير إدارة الترخيص بمديرية مرور سوران: يمكن للسائقين إكمال معاملات الترخيص الدولية في نصف ساعة واستلامها.

وافتتح هلكرد شيخ نجيب المشرف على إدارة سوران المستقلة  اليوم ، لأول مرة ، قسم  رخصة القيادة الدولية بمديرية مرور سوران.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة في مؤتمر صحفي: "للحد من الروتين وإتمام معاملات المواطنين ، في خطوة مهمة أخرى في إدارة سوران المستقلة في خطوة مهمة أخرىافتتح اليوم قسم  رخصة القيادة الدولية في مرور سوران.

وأضاف  العقيد عدنان عبيد ، مدير قسم  التراخيص بمديرية مرور سوران: "يجب على السائق الذي يريد إصدار رخصة قيادة دولية أن يقدم أولاً طلبًا مرفقا بالمستمسكات وجواز سفر ورخصة قيادة محلية وبطاقة هوية" و بطاقة وطنية وصورتين  "

وأكد العقيد عدنان  "يمكن لأي سائق استكمال رخصة القيادة الدولية في نصف ساعة".

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