إفتتاح قسم رخصة القيادة الدولية في إدارة  سوران

أربيل (كوردستان24) - افتتح اليوم قسم رخصة القيادة الدولية بمديرية مرور سوران ،ويقول مدير إدارة الترخيص بمديرية مرور سوران: يمكن للسائقين إكمال معاملات الترخيص الدولية في نصف ساعة واستلامها.

وافتتح هلكرد شيخ نجيب المشرف على إدارة سوران المستقلة اليوم ، لأول مرة ، قسم رخصة القيادة الدولية بمديرية مرور سوران.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة في مؤتمر صحفي: "للحد من الروتين وإتمام معاملات المواطنين ، في خطوة مهمة أخرى في إدارة سوران المستقلة في خطوة مهمة أخرىافتتح اليوم قسم رخصة القيادة الدولية في مرور سوران.

وأضاف العقيد عدنان عبيد ، مدير قسم التراخيص بمديرية مرور سوران: "يجب على السائق الذي يريد إصدار رخصة قيادة دولية أن يقدم أولاً طلبًا مرفقا بالمستمسكات وجواز سفر ورخصة قيادة محلية وبطاقة هوية" و بطاقة وطنية وصورتين "

وأكد العقيد عدنان "يمكن لأي سائق استكمال رخصة القيادة الدولية في نصف ساعة".