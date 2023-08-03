نيجيرفان بارزاني يدعو لإخراج حزب العمال وباقي الفصائل من سنجار

أربیل (كوردستان24 ) - دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، إلى إخراج حزب العمال الكوردستاني وباقي القوات غير الشرعية من قضاء سنجار، داعيا في الوقت ذاته مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى عقد مباحثات خاصة لتطبيع الأوضاع في هذا القضاء لإعادة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال إحياء الذكرى التاسعة للابادة الجماعية للكورد الإيزيديين في سنجار والتي جرت مراسمها في أربيل وتابعتها كوردستان24 .

وقال بارزاني في كلمته، إنه "حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من المختطفين من الإيزيديين ما يزال مصيرهم مجهولا بالنسبة لنا فإن الجريمة التي أُرتكبت بحقهم غير منتهية، وتبعات هذه الكارثة مستمرة ولازلنا نجني منها الألم".

وشكرنيجيرفان بارزاني قوات البيشمركة وما قدمته من تضحيات في تحرير قضاء سنجار حيث بذلوا أنفسهم في هذا المجال، وتمكنوا -وبقيادة الرئيس مسعود بارزاني- من كسر اسطورة داعش.

كما شكر ايضا التحالف الدولي على دعمها قوات البشمركة والقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش، معربا عن شكره وامتنانه ايضا لأهالي اقليم كوردستان وخاصة دهوك على استقبالهم النازحين الإيزيديين في البيوت والمساجد خلال احتلال مناطقهم من قبل التنظيم المتشدد في صيف العام 2014.

وأعرب عن شكره أيضا إلى الناشطة الإيزيدية نادية مراد لكل ما قدمته لشريحتها، وكذلك شكر ايضا برلمانات الدول والمنظمات في العالم من الذين عرفوا ما تعرض له الإيزيديون بجريمة إبادة جماعية وكان آخر بريطانيا.

وطالب رئيس الإقليم الأمم المتحدة بتعريف ما تعرض له الايزيديون على يد داعش في سنجار بجريمة ابادة جماعية، قائلا: إن إقليم كوردستان يقدر كل المواقف الايجابية لهذه الدول ازاء قضية الإيزيديين.



