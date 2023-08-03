القنصل البريطاني تدعو بغداد واربيل لتنفيذ اتفاقية سنجار

أربیل (كوردستان24) - دعا القنصل البريطاني حكومتي العراق وإقليم كوردستان إلى تنفيذ اتفاقية سنجار وأعتبرت أنه من الضروري إعادة بناء المدينة واستعادة الأمن.

وقالت روزي كيف ، القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان الیوم الخمیس ، خلال المؤتمر الذي عقد في اربيل بمناسبة مرور تسع سنوات على الإبادة الجماعية للإيزيديين وتحت شعار (نحو مستقبل مستدام ومستقر للإيزيديين) ؛ وقالت إن المملكة المتحدة ستواصل محاربة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وستكون على اتصال بقوات التحالف وحكومة إقليم كوردستان والأطراف ذات الصلة لإنهاء داعش نهائيا والتحقيق في جرائم التنظيم الإرهابي.

ودعا القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى تنفيذ اتفاقية سنجار بين حكومتي الاقليم والحكومة العراقية ،كي يعود اللاجئون الإيزيديون إلى ديارهم ، و ضمان أمنهم وإعادة بناء سنجار.

وبحسب القنصل البريطاني ، فقد تم إنقاذ حوالي 8000 من الإيزيديين من داعش حتى الآن ويعملون مع كل من حكومتي العراق و كوردستان لمساعدتهم وأن المنظمات الدولية قدمت مساعدة جيدة للكورد الإيزيديين ، وخاصة ماليًا ، لكن هذه المساعدة يجب أن تستمر ونحن كحكومة بريطانية سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأيزيديين.

وأعلن برلمان إقليم كوردستان يوم 3 آب من كل عام يوم الإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين.

خلال هجوم 3 آب 2014 على سنجار ، كان جبل سنجار هو المكان الوحيد الذي لجأ إليه الإيزيديون لتجنب الوقوع في أيدي إرهابيي داعش، ولجأ هؤلاء الذين فروا من داعش إلى جبل سنجار،وبقي بعضهم هناك لسنوات عديدة ، ووصل بعضهم إلى غرب كوردستان ثم عادوا عبرمعبر سيملكا - بيشابير ، ونزحوا الى مدن إقليم كوردستان ، وذهب بعضهم إلى الخارج.

قُتل أكثر من 5000 كوردي إيزيدي على أيدي التنظيم الارهابي ، كما أصبح تيتم حوالي 2745 طفلاً .

وشَرد الهجوم أكثر من 325 ألف إيزيدي، وبحسب آخر إحصائية لمكتب حكومة إقليم كوردستان لإنقاذ المخطوفين الأيزيديين ، فقد نزح 135 ألفاً و 860 أيزيديا الى إقليم كوردستان ، ونزح 189 ألفاً و 337 شخصاً الى المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ، وهاجر اكثر من 100 الف منهم الى دول اوروبية .