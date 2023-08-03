رئيس حكومة كوردستان يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني والوفد المرافق له، وتطرق الجانبان الى العلاقات التأريخية الوثيقة بين كوردستان والمملكة الاردنية الهاشمية، مثمنين مواقف الملك عبدالله في دعم كوردستان ومساندته عبر مراحل مختلفة.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الخميس 3/8/2023 "استقبلنا اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني السيّد أحمد الخلايلة، والوفد المرافق له".

وفي الاجتماع، الذي حضره كل من نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، والسفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة الزعبي، والقنصل العام الأردني في أربيل، تطرقنا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، كما ثمّنا عالياً المواقف الودية لجلالة للملك عبد الله الثاني في دعم إقليم كوردستان ومساندته عبر مختلف المراحل.

وعبّر الوفد الأردني عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، كذلك أكد استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الصعد، ولا سيّما في المجالات الزراعية والسياحية والتربوية، بالإضافة إلى التبادل التجاري.