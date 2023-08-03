بلاسخارت تدعو الى تنفيذ اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت اليوم الخميس 3 آب أغسطس 2023، إلى تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وجاءت تصريحات بلاسخارت، خلال كلمة لها خلال إحياء الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية للإيزيديين في سنجار، والتي جرت مراسمها في أربيل برعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال بلاسخارت "لا يبغي السماح بتكرار ما حل بالإيزيديين من كوراث مرة أخرى، لذا يتعين تنفيذ اتفاقية سنجار".

وشددت المبعوثة الأممية على ضرورة عودة النازحين الى ديارهم في سنجار، وكذلك بالتعاون بين كافة الجهات في عملية تطبيع الأوضاع في القضاء.

ودعت بلاسخارت، الحكومة الاتحادية الى تعريف ممارسات تنظيم داعش بحق الإيزيديين بأنها جريمة إبادة جماعية، مؤكدة على ضرورة اعادة اعمار سنجار، وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وتهيئة الأجواء الملائمة لعودة النازحين.