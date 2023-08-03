رئاسة الإقليم تعلن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الـ25 من شهر شباط عام 2024.

وقال دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، "أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ 25 شباط 2024".

وأضاف شهاب أن "تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان جاء بعد بالتشاور مع كافة الأطراف السياسية"، مشيراً إلى أن "كافة القوى السياسية متفقة على تحديد يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ كوردستان24، إن رئاسة إقليم كوردستان اقترحت على القوى السياسية في كوردستان إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم، في الـ 25 من شهر شباط عام 2024.

كما أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في شهر شباط عام 2024.

وقال فوزي حريري في تصريح لـ كوردستان24، إنه "لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، سنُنسق مع جميع القوى والأطراف السياسية في الإقليم".

وأكد حريري أنه "على الرغم من أن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان يدخل ضمن صلاحيات رئيس الإقليم، إلا أن رئاسة الإقليم تود تحديد الموعد بالتنسيق مع جميع الأطراف، بحيث يلتزم الجميع بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وشدد على أن "إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، ستجرى في شهر شباط من عام 2024".

يأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كوردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان دعت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية في الإقليم إما في الـ 18 من نوفمبر تشرين الثاني أو الـ 18 من ديسمبر كانون الأول 2023.

قبل أن تردّ المفوضية المستقلة على صعوبة إجراء انتخابات كوردستان في الموعدين المحددين المتزامن مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.