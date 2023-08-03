رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آب (أغسطس) 2023، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره للاتحاد الأوروبي، ولا سيّما السفير فاريولا وجهوده التي بذلها خلال فترة عمله من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

وأشاد السفير فاريولا لدى العراق بما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي وبعثته الاستشارية لدى العراق وإقليم كوردستان.