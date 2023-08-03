سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

وأشاد السفير فاريولا لدى العراق بما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آب (أغسطس) 2023، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره للاتحاد الأوروبي، ولا سيّما السفير فاريولا وجهوده التي بذلها خلال فترة عمله من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

وأشاد السفير فاريولا لدى العراق بما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي وبعثته الاستشارية لدى العراق وإقليم كوردستان.

74748585858585
01010102020202
747474858585858585
01010101020202020202
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف