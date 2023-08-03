وفد أردني يعبّر لنيجيرفان بارزاني عن انبهاره بالتطوات التي شهدها إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس 3 آب 2023، النائب الأول لرئيس البرلمان الأردني أحمد الخلايلة، ووفداً مرافقاً له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن جدول أعمال زيارة الوفد الأردني لبغداد وأربيل، وعلاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق وبصورة خاصة علاقاتها التاريخية مع إقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات".

وأضاف أن "نيجيرفان بارزاني عدّ هذه الزيارة كعلامة دعم من الأردن للعراق وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يجد علاقات الأردن مع العراق مهمة ويدعمها"، مجدداً "التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدعم الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية لإقليم كوردستان والعراق".

من جهته، أعرب الوفد الضيف بحسب البيان، "عن الشكر والتقدير لدور إقليم كوردستان في هزيمة داعش"، معبّراً "عن انبهاره بالتطورات في إقليم كوردستان، ومؤكداً دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان، كما تحدث عن فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة والسياحة والثقافة والتربية والتبادل التجاري".

وأشار إلى أن "مناقشة أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت جانباً آخر من اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي".