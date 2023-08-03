سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يودع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

وشكر فاريولا "نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم ومساندتهم له في مهامه".
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني وفيلا فاريولا
نيجيرفان بارزاني وفيلا فاريولا
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 3 آب 2023، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أنه "جرى لقاء وداعي، مساء اليوم الخميس 3 آب 2023، بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وسفير الاتحاد الأوروبي في العراق المنتهية مهام عمله فيلا فاريولا".

وأشار البيان إلى أن رئيس الإقليم أثنى على جهود السفير "في مجال توطيد علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان آملاً له النجاح في مهامه المقبلة".

من جهته، شكر فاريولا بحسب البيان، "نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم ومساندتهم له في مهامه، راجياً أن يستمر هذا التعاون وبنفس المستوى مع خلفه".

ولفت البيان إلى أن "الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان شكلت محوراً آخر للقاء".

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