رئيس الوزراء مسرور بارزاني يُعيّن حمدي شنكالي معاوناً لمدير شركة سومو

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عيّن حمدي شنكالي معاوناً لمدير شركة سومو.

وقال بيشوا هوراماني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بموجب الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبهدف أن تأخذ شركة سومو طابعاً فيدرالياً، ويكون هناك ممثل للإقليم في تشكيلة إدارة الشركة، عيّن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السيد الدكتور حمدي إلياس (حمدي شنكالي)، لشغل منصب معاون المدير العام لشركو سومو".

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أنه "بعد موافقة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، أصدرت وزارة النفط العراقية أمراً وزارياً لهذا الغرض، وباشر الدكتور حمدي شنكالي مهام عمله في شركة سومو".

وفي السابق، شغل حمدي في التشكيلة الوزارية التاسعة منصب المبعوث الخاص لرئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون العلاقات مع الدول العربية، كما تولى منصب المدير العام للعلاقات الدولية في مجلس أمن إقليم كوردستان، ويحمل إجازة الدكتوراه في قانون بناء الدولة.