أحمد الخلايلة: ما رأيناه في إقليم كوردستان من تطور يُضاهي أكثر دول العالم تقدماً

أربيل (كوردستان 24)- عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، اليوم الخميس، عن انبهاره بتقدم إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن ما رأيناه من تطور يُضاهي أكثر دول العالم تقدماً.

وقال أحمد الخلايلة في تصريح لـ كوردستان24، إن "لقاءنا اليوم مع رئيس حكومة إقليم كوردستان كان مُثمِراً جداً، وقد عبرنا له عن ارتياحنا لما رأيناه من تقدم في الإقليم".

وأضاف: "ما رأيناه في إقليم كوردستان من تطور يُضاهي أكثر دول العالم تقدماً من العمران إلى النظافة، وهذا يدل على مدى الاهتمام بالبنية الحتية، إضافة إلى الاستثمار في كافة المجالات".

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان بات بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والدولية"، مبيناً أن "فضل هذا الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يعود إلى الجهود التي تبذلها الحكومة".

وشدد على أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني استطاع أن يدفع بالإقليم نحو الأمام لـ "كونه مقبولاً ومتوافقاً عليه من قبل كافة الأطياف والمكوِّنات في إقليم كوردستان، إضافة إلى علاقاته القوية مع الحكومة الاتحادية في بغداد".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آب (أغسطس) 2023، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، والوفد المرافق له.

وفي الاجتماع، الذي حضره كل من نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، والسفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة الزعبي، والقنصل العام الأردني في أربيل، تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، كما ثمّن عالياً المواقف الودية للملك عبد الله الثاني في دعم إقليم كوردستان ومساندته عبر مختلف المراحل.

هذا وعبّر الوفد الأردني عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، كذلك أكد استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الصعد، ولا سيّما في المجالات الزراعية والسياحية والتربوية، بالإضافة إلى التبادل التجاري.