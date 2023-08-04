ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية 2020

أربيل (كوردستان 24)- دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ببراءته من تهم التآمر لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وأكد خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن بأنه "غير مذنب" عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها. وندد بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة، معتبرا أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره "خصما سياسيا".

خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن، أجاب الملياردير الجمهوري بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.

وتحدث ترامب إلى صحافيين في مطار ريغان الوطني قبل مغادرته واشنطن على متن طائرته الخاصة، وندد بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة، معتبرا أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره "خصما سياسيا".

وأضاف أن "هذا اضطهاد للشخص الذي يتقدم بنسب عالية جدا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويتقدم (على الرئيس جو) بايدن كثيرا".

وتابع: "إذا لم تتمكن من هزمه، فاضطهده أو قاضه"، مردفا "لا يمكننا أن ندع هذا يحدث في أمريكا".

وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء، خصوصا إلى وجود "مشروع إجرامي"، وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي.

في المقابل، فإن الدعويين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.

والمحكمة التي وجهت فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.