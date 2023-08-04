سیاسة

أمريكا وهولندا ترحبان بتحديد موعد لإجراء انتخابات إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة وهولندا اليوم الجمعة، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، في إقليم كوردستان.

ونشرت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي على حسابها في موقع "تويتر"، "نرحب بإعلان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات في 25 فبراير 2024".

وأضاف "الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس الديمقراطية السليمة.

واعتبر القنصل العام الهولندي في أربيل قرار رئاسة إقليم كوردستان بتحديد توقيت الانتخابات البرلمانية قرارا مهما، معتبرا أنهم يؤيدون بشكل كامل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة حتى يتمكن مواطنو إقليم كوردستان التصويت، واختيار ممثليهم.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الخميس، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الـ 25 من شهر شباط عام 2024.

 

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