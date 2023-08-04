سیاسة

بعد أمريكا وهولندا.. المانيا وإيطاليا ترحبان بتحديد موعدا لإجراء انتخابات كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان المانيا ايطاليا

أربيل (كوردستان 24)- رحبت المانيا وإيطاليا اليوم الجمعة 4 آب أغسطس 2023، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، في إقليم كوردستان.

ورحبت القنصلية الألمانية العامة والسفير الإيطالي في بغداد بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان.

ونشر السفير الإيطالي في بغداد في تغريدة، إنه يرحب بقرار رئاسة الإقليم بتحديد موعد لانتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.

ودعا السفير الإيطالي في بغداد، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن حق التصويت هو ركيزة من ركائز الديمقراطية وفرصة ثمينة لمواطني إقليم كوردستان للإدلاء بأصواتهم.

من جانبها، قالت القنصلية العامة الألمانية في أربيل إنها رحبت بقرار رئيس الإقليم بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان.

ودعت القنصلية الألمانية العامة في أربيل جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت الولايات المتحدة وهولندا، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، في إقليم كوردستان.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الخميس، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الـ 25 من شهر شباط عام 2024.

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