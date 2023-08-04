المفوضية تعلن نسبة تسجيل الناخبين والبطاقات الموزعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، نسبة تسجيل الناخبين والبطاقات الموزعة، فيما أكدت أن محافظة ديالى تصدرت العراق في هذه النسبة.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة توزيع بطاقات الناخبين بلغت 91 بالمئة في عموم العراق، وتصدرت محافظة ديالى بنسبة 98 بالمئة، فيما بلغت نسبة تسجيل الناخبين في عموم العراق أكثر من 67 بالمئة، وتصدرت ديالى كذلك بنسبة 78 بالمئة".

وأضاف خضير، أن "عدد الناخبين الذين سجلوا لغاية اليوم، بلغ أكثر من 375 ألف ناخب في عموم العراق، وعدد البطاقات غير الموزعة والموجودة في مراكز التسجيل بلغت أكثر من مليون بطاقة".

وأشار إلى أن "المفوضية أبوابها مفتوحة أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، وتتواجد يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء، وبإمكان الناخب الدخول إلى منصة أور الإلكترونية وموقع المفوضية لحجز فريق جوال لغرض التسجيل وستأتي البطاقة إليه عن طريق الفريق بموجب وصل الاستلام".

ولفت إلى أن "تسليم الواجهات الإلكترونية للأجهزة سيكون هذا الأسبوع الأخير لغرض الانتهاء من عملها، والتي جاءت بموجب قانون الانتخابات، وهي بعض الإجراءات المتغيرة وأكثر رصانة، يصادق عليها مجلس المفوضين ومن ثم تعمم على مكاتب المحافظات".

وتابع خضير: "لدينا ورشة لعمل الأجهزة منتصف الشهر الثامن ستستهدف كل شعب التدريب والبيانات في عموم محافظات العراق".