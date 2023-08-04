سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على مسؤول كفالات داعش في بغداد

author_image سوار أحمد
العراق القوات الامنية اعتقال داعش

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة 4 آب أغسطس 2023، بإلقاء القبض على مطلوب بالانتماء لتنظيم داعش يُكنى "أبو رؤيا" في حي الجهاد بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان اليوم، إن العملية تمت بعد الحصول على معلومات أكدت أن الإرهابي أحد المطلوبين الواردة أسماؤهم في قاعدة البيانات ويحمل رقم احصائي يُثبت انتماءه لداعش، وأحد المنظمين لـ( كفالات داعش ) وقد هرب إلى احد الدول المجاورة خلال عمليات التحرير.

وأضاف البيان، أن تلك القوات بإسناد الجهد الاستخباري له بالمرصاد حين عودته وإلقاء القبض عليه، وتسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.

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