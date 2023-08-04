مرور 10 سنوات على وفاة الشاعر الكوردي شيركو بيكس

أربيل (كوردستان 24)- تمر اليوم الجمعة 4 آب أغسطس 2023، الذكرى العاشرة على وفاة الشاعر الكوردي المعروف، شيركو بيكس، الذي يعد من أهم الشعراء الكورد في العصر الحديث.

ولد شيركو بيكس في السليمانية، يوم الثاني من أيار 1940، لوالده فائق بيكس، وهو أحد الشعراء الكورد المشهورين ومناضل وطني وأحد قادة انتفاضة السادس من أيلول عام 1930، وقد تم سجنه ثم غبعاده عن العراق، بسبب مواقفه الوطنية.

كان والده أيضاً من مناصري حرية المرأة ومتأثراً بطروحات قاسم أمين وشعر الرصافي والزهاوي وشعراء تلك الحقبة. أما والدته فقد ورثته معرفة ومحبة اللغة الكوردية من خلال الأساطير والحكايات الشعبية التي كانت ترويها له ولأخواته ومن خلال الأغاني الكوردية التي كانت تغنيها لهم.

فر الشاعر إلى إيران ومن ثم إلى سوريا ثم إيطاليا بدعوة من لجنة حقوق الإنسان في فلورنسا. في عام 1987-1988. وعند حصوله على جائزة توخولسكى الأدبية من السويد، سافر إلى هناك وطلب اللجوء السياسي وفي نهاية عام 1990 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ سنة 1988 أختيرت قصيدة له مع نبذة من حياته حيث تدرس كمادة في كتاب انطولوجيا في كل من الولايات المتحدة وكندا للمرحلة الأولى من دراسة المتوسطة.

نشر الشاعر الراحل وباللغة الكوردية منذ إصدار أول ديوان له عام 1968، أكثر من ثلاثين مجموعة شعرية، وتضم هذه الدواوين القصائد القصيرة والطويلة والمسرحيات الشعرية والنصوص المفتوحة والقصص الشعرية.

عاد الى كوردستان في العام 1991، وانتخب في 19/8/1992 نائباً في اول برلمان لكوردستان، وتسلم منصب وزير للثقافة في اول حكومة تشكلت في اقليم كوردستان.

ترجمت مختارات من قصائده إلى أكثر من عشر لغات في العالم، وفي عام 2001 منح جائزه ثيرة ميرد للشعر في السليمانية، وحصل في عام 2005 على جائزة عنقاء الذهبية العراقية.

توفي شيركو بيكس في 4 آب أغسطس 2013، بعد معاناة مع المرض.