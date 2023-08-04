كأس العراق: أربيل للقب أول والقوّة الجوية لإنجاز سادس

أربيل (كوردستان 24)- يبحث أربيل، أكبر أندية إقليم كوردستان، عن أوّل ألقاب مسابقة كأس العراق في كرة القدم بمواجهة القوة الجوية الطامح للقب سادس في تاريخه، السبت على استاد الشعب الدولي في المباراة النهائية للنسخة السادسة والعشرين.

حجز أربيل بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لأوّل مرة بتاريخه، بفوزه على الحدود في الدور نصف النهائي، فيما أقصى فيه القوة الجوية حامل اللقب الكرخ (3-1).

ويُعدّ الزوراء الأكثر تتويجاً باللقب (16 مرّة).

ويدرك أربيل القادم من إقليم كوردستان جيداً أنه سيُقابل خصماً صعباً، إذ يخوض القوة الجوية المباراة النهائية بين أنصاره في العاصمة بغداد.

يقوده أبرز عناصر المنتخب العراقي إبراهيم بايش، بينما يعتمد الضيوف على روحية اللاعبين الشباب وكذلك على أصحاب الخبرة، بينهم قائد منتخب أسود الرافدين السابق أحمد إبراهيم.

وأعرب مدرب أربيل عباس عبيد عن أمله بحصول فريقه على أوّل القاب بطولة الكأس، لإضافة إنجاز جديد لسجل الفريق الذي يحتفظ بأربعة ألقاب في مسابقة الدوري.

من جهته، يسعى مدرّب القوة الجوية إلى خطف لقب الكأس واثبات جدارته، رداً على اقالته من منصبه مع فريق الشرطة العراقي في المراحل الأخيرة من مسابقة الدوري في الموسم المنتهي، على الرغم من مساهمته في إحراز لقب المسابقة المحلية في الموسم الماضي.