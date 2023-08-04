سیاسة

أردوغان: زيارة بوتين لتركيا في أغسطس لكن لم يحدد توقيتها بعد

وأشار أن تركيا ستقوم بتحويل الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / الأناضول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / الأناضول
ترکیا أردوغان بوتين اتفاقية الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، ستتم في أغسطس آب الجاري، إلا أن موعدها الدقيق غير محدد بعد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، حيث أوضح أن وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يجريان المحادثات اللازمة للترتيب للزيارة.

وأضاف: "وفي إطار هذه المحادثات أعتقد أن هذه الزيارة ستتم بمشيئة الله خلال أغسطس".

وحول اتفاقية نقل الحبوب، أكد الرئيس التركي أن بلاده وروسيا لديهما نفس الموقف في هذا الملف.

وأشار أن تركيا ستقوم بتحويل الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق، ومن ثم نقلها إلى البلدان الإفريقية الفقيرة والنامية.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل في الوقت الراهن أيضاً عبر وزارة الزراعة اتخاذ هذه الخطوات وتقديم دعمنا ومساعدتنا للدول الفقيرة.

 

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف