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الفنان "بيتو جان" ينفي عبر كوردستان24 خبر وفاته

ابتعد "بيتو جان" المولود في تركيا عام 1955، عن الساحة الفنية منذ سنواتٍ عدة بسبب تدهور صحته.
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بيتو جان
بيتو جان
کوردستان بيتو جان السويد

أربيل (كوردستان 24)- نفى الفنان الكوردي "بيتو جان" اليوم الجمعة، ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نقلوا عبر صفحاتهم الشخصية خبر وفاة الفنان في مكان إقامته بالسويد.

وقال "بيتو جان" عبر رسالةٍ مصوّرة خاصة لـ كوردستان24، إن جميع الأخبار التي تحدثت عن وفاتي "عارية عن الصحة".

وابتعد "جان" المولود في تركيا عام 1955، عن الفن منذ سنواتٍ عدة بسبب تدهور صحته.

وكان قد سُجِن 6 سنوات بسبب غنائه باللغة التركية في عيد النوروز عام 1986، وبعد إتمام محكوميته، لجأ إلى السويد.

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