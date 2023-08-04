واشنطن تدرس نشر قواتٍ على متن ناقلات نفط لمنع إيران من اختطافها

أربيل (كوردستان 24)- يدرس الجيش الأميركي نشر قواتٍ على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج العربي، في إجراءٍ غير مسبوق لمنع إيران من اختطافها أو مضايقتها.

وقال مسؤولان أميركيان، الخميس، إن واشنطن قد تعرض قريباً وضع بحارة مسلحين وقوات من مشاة البحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم.

وأكد أحد المسؤولين أن الجيش درّب بالفعل بعض جنود مشاة البحرية في الشرق الأوسط ليكونوا على متن السفن، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

يأتي ذلك، تزامناً مع إرسال وزارة الدفاع الأميركية، يوليو تموز الماضي، طائرات مقاتلة إضافية إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية إلى احتجاز ومضايقات من إيران.

وكان البيت الأبيض أشار في مايو/أيار الماضي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستتخذ خطوات في المنطقة، لكنه لم يذكر وقتها ما قد تشمله تلك التحركات.

ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.

بالمقابل، أعلنت واشنطن أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة عمان في الخامس من يوليو/تموز الماضي.

فيما صادرت طهران بالفعل، سفينة تجارية في اليوم التالي.

ومنذ عام 2019، وقعت سلسلة هجمات على سفن الشحن في مياه الخليج الاستراتيجية في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.