الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من البرلمان الأردني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الجمعة 4 آب 2023، في صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من البرلمان الأردني، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور أحمد الخلايلة.

وفي اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة، والقنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي، نقل الوفد الضيف تحيات الملك الأردني إلى الرئيس بارزاني، وتحدث باهتمام عن العلاقات القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كوردستان.

وعبّر الوفد عن تقديره للتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وأعرب عن احترامه للدور الذي يلعبه إقليم كوردستان في تعزيز التعايش والحفاظ على الاستقرار في العراق والمنطقة. كما ثمّن دور إقليم كوردستان في إيواء مئات الآلاف من النازحين ودحر إرهابيي داعش.

بدوره، أشار الرئيس بارزاني خلال اللقاء بالتفصيل إلى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان والشعب الأردني، والتي تم بناؤها على يد البارزاني الخالد والملك حسين.

كما وجه الرئيس بارزاني شكره إلى العاهل الأردني على دعمه ومساندته لإقليم كوردستان في مختلف المراحل ولا سيّما في مواجهة الإرهاب.

وأبدى الرئيس بارزاني سعادته بتعمق العلاقات وأواصر الصداقة بين شعب كوردستان والشعب الأردني في مختلف المجالات، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً.