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الخطوط الجوية العراقية تعتذر لمسافريها عن حادثة "الدب"

"نسّق طاقم الرحلة الجوية مع السلطات الإماراتية التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة"
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق الخطوط الجوية العراقية مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت إدارة الخطوط الجوية العراقية اعتذاراً رسمياً لمسافريها على الرحلة المتوجّهة من بغداد إلى دبي بعد حادثة "الدب" الموجود على متن الطائرة.

وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر استياء مسافرين على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية العراقية، بعد خروج دب من قفصه المخصص للشحن، وانتظارهم وقتاً للسيطرة عليه.

وقالت الخطوط العراقية في بيانٍ لها، "تتقدم إدارة الشركة بالاعتذار للسادة المسافرين الكرام على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دبي وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب) والذي تم شحنه من بغداد إلى الإمارات بطريقة أصولية".

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لـ كوردستان24: "على الرغم من اتباع كافة الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع من الشحنات (..) وعند وصول الطائرة إلى مطار دبي تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله".

تلك الحادثة، وفق البيان، "استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".

وتابع: "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر".

بيان الخطوط الجوية العراقية
بيان الخطوط الجوية العراقية
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