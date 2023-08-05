رسول يعلن التوصّل للمتورّطين بتفجير أبراج الطاقة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، عن التوصّل لما أسماه بـ "الخيوط المهمة" عن المتورّطين بتفجير أبراج الطاقة في العراق.

وتعرّضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق، الاسبوع الفائت، لأعمالٍ تخريبية بعد تفجير أبراج طاقة بواسطة عبوات ناسفة، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن البلاد بشكلٍ كامل، قبل عودته تدريجياً.

وقال رسول في بيانٍ له، السبت: "تحاول العصابات الإرهابية المنهزمة المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، وكان آخرها تفجير يطال أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك .ف) بمنطقة خان بني سعد".

حادثة تفجيرات أبراج الطاقة في العراق، ليست الأولى من نوعها، فسبق أن تعرّضت تلك الأبراج في كربلاء، أغسطس آب 2021، لتفجيرٍ بعبوات ناسفة وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24:، "الأجهزة الأمنية المعنية كان لديها معلومات استخبارية دقيقة عن وجود محاولة بهذا الشأن، وأنها توصلت إلى خيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي الجبان".

وتابع: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية".

وزاد: "كما نؤكد أنّ العناصر التخريبية والجهات التي تقف وراءها ستكون في قبضة رجال قواتنا الأمنية ولن تسمح بالمساس باقتصاد وثروة البلاد".

إلى ذلك، دعا رسول العراقيين إلى أن يكونوا "شركاء في الحفاظ على الأمن ومساندة الجهد الأمني، من خلال تقديم أية معلومة عن أية حالة مشتبه بها تمسّ أمن العراق، خاصة ما يتعلق بعمليات التخريب".