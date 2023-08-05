وفاة مسؤول المكتب الإعلامي لـ شيخ جنكي جراء حادث سير بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- توفي الأستاذ الجامعي ومسؤول المكتب الإعلامي لـ لاهور شيخ جنكي، كاروان علي شامار متأثراً بجراحه، جراء حادث سير وقع على طريق السليمانية.

وقال السكرتير الإعلامي لـ شيخ جنكي، في اتصالٍ مع كوردستان 24، إن المعلومات تؤكّد وفاة كاروان "جراء حادث مروري، ويجري التحقيق في الحادث".

من جانبه، أوضح مدير طوارئ السليمانية سامان نادر لـ كوردستان 24، أن الحادث وقع عند الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت.

لافتاً إلى أن كاروان علي شامار فقد السيطرة على سيارته التي كان يقودها من نوع مرسيدس، وأصيب بجروح خطيرة قبل أن يفارق الحياة.

مؤكّداً إصابة شخصين اثنين كانا يرافقانه، وحالتهما مستقرة.

وكاروان شامار من مواليد 28 مايو أيار 1988، وهو نجل علي شامار أحد البيشمركة القدامى، والدته وصفية بني ويس العضو السابق في مجلس قيادة الاتحاد الوطني.

وبعد أحداث الثامن من تموز أيلول، يعمل كاروان مع الرئيس المشارك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي خارج صفوف الحزب.