حكومة كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عن بدء توزيع رواتب البيشمركة والألوية، اليوم السبت.

على أن توزّع يوم غدٍ الأحد، رواتب الوحدتين الـ 70 و80 ووزارة المالية والاقتصاد.

وبحسب جدول وزارة المالية، ستوزّع يوم الاثنين، رواتب وزارة الداخلية ومديرية المؤسسات النفطية ومديرية الأحوال الشخصية، وقوات "زيرفاني" والدفاع المدني.

ويوم الثلاثاء، ستصرف رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين ووزارة التربية والتعليم والمجلس والأجهزة الأمنية "الأسايش".