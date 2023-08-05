اقتصاد

حكومة كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب موظفي الإقليم

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان رواتب إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عن بدء توزيع رواتب البيشمركة والألوية، اليوم السبت.

على أن توزّع يوم غدٍ الأحد، رواتب الوحدتين الـ 70 و80 ووزارة المالية والاقتصاد.

وبحسب جدول وزارة المالية، ستوزّع يوم الاثنين، رواتب وزارة الداخلية ومديرية المؤسسات النفطية ومديرية الأحوال الشخصية، وقوات "زيرفاني" والدفاع المدني.

ويوم الثلاثاء، ستصرف رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين ووزارة التربية والتعليم والمجلس والأجهزة الأمنية "الأسايش".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف