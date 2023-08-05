أمن

بعد تنحّي ماكونفيل.. وزير الدفاع الأميركي يحذّر: قواتنا في خطر

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جنود من الجيش الأميركي (رويترز)
جنود من الجيش الأميركي (رويترز)
العالم الجيش الأميركي جيمس ماكونفيل لويد أوستن

أربيل (كوردستان 24)- حذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من أن قوات بلاده باتت في خطر، في أعقاب تنحّي رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال جيمس ماكونفيل.

وبتنحي ماكونفيل، ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها فرعان من القوات المسلحة (الجيش وسلاح مشاة البحرية) دون قائد معتمد.

ولأول مرة في تاريخه، أصبح سلاح مشاة البحرية بدون قيادة معتمدة من مجلس الشيوخ منذ أوائل يوليو تموز 2023.

ويعتقد أوستن أن إخفاق مجلس الشيوخ الأميركي في تأكيد تعيين القائدين الجديدين للسلاحين "يعطّل الجيش".

معتبراً أن ذلك "يمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم"، بحسب ما نقلته رويترز.

في غضون ذلك، أكّد وزير الدفاع الأميركي أن الإخفاق في المصادقة على كبار القادة المؤهلين بشكلٍ كبير "يقوّض الاستعداد العسكري، ويقوّض احتفاظ واشنطن ببعض أفضل ضباطها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "تطالب بإجراء انتقالات منظمة وسريعة للقادة العسكريين المعينين، قائلاً: "الفرق الرائعة تحتاج لقادة رائعين".

جاء ذلك في وقتٍ بات الجيش الأميركي، وهو فرع القوات البرية بالقوات المسلحة، الفرع الثاني من قوات البلاد بلا قائد معتمد من مجلس الشيوخ بعد أن ظل عضو جمهوري بالمجلس يعرقل الترشيحات العسكرية.

 

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