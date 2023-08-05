خوشناو: مسرور بارزاني متحمّسٌ جداً لفوز نادي أربيل بكأس العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني متحمّسٌ جداً لفوز نادي أربيل الرياضي هذه الليلة.

ويبحث نادي أربيل، أكبر أندية إقليم كوردستان، عن أوّل ألقابه في مسابقة كأس العراق بكرة القدم عندما يلتقي مساء اليوم السبت نادي القوة الجوية على ستاد الشعب الدولي ببغداد، في المباراة النهائية للبطولة.

وأوضح خوشناو، أنه التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني لمناقشة عدة ملفات بشأن رفع مستوى الخدمات والاهتمام بالمحافظة.

وأضاف: "وعلى هامش تلك المناقشات، أعرب مسرور بارزاني عن حماسته بفوز نادي أربيل هذه الليلة"، وأكد أنه سيتابع المباراة.

وأشار محافظ أربيل إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان وعد بأنه سيكرّم اللاعبين في حال عودتهم حاملين الكأس.

وحجز أربيل بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لأوّل مرة بتاريخه، بفوزه على الحدود في الدور نصف النهائي، فيما أقصى القوة الجوية حامل اللقب الكرخ (3-1).

ويدرك نادي أربيل أنه سيُقابل خصماً صعباً، إذ يخوض القوة الجوية المباراة النهائية بين أنصاره في العاصمة بغداد.

بينما يعتمد الضيوف على روحية اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، بينهم قائد منتخب أسود الرافدين السابق أحمد إبراهيم.