سیاسة

تغيير موعد زيارة وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد

وعلمت كوردستان 24، أن مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني سيترأس الوفد
author_image أحمد حاجي
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة بغداد فاضل ميراني فيان صبري

أربيل (كوردستان 24)- بحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإنه تم تغيير موعد زيارة وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد من يوم غد الأحد إلى الاثنين.

وقال مراسل كوردستان24، إن وفداً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيزور بغداد، صباح يوم الاثنين المقبل 7 آب 2023، وسيجتمع بالأطراف والقوى السياسية العراقية.

وكان مُقرراً أن يتوجّه وفدٌ رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، يوم غد الأحد، لبحث عدة قضايا مع أحزاب عراقية.

وعلمت كوردستان 24، أن مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني سيترأس الوفد الذي سيضم هوشيار زيباري ومحمود محمد وبيشتوان صادق وعدد آخر من أعضاء المكتب السياسي.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، عن وصول وفد من حكومة الإقليم اليوم السبت إلى بغداد للقاء وفد من الحكومة الاتحادية.

وبحسب صبري، فإن رئيس ديوان مجلس وزراء كوردستان أوميد صباح سيترأس وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، حيث من المقرر أن يناقش مسودة مشروع قانون النفط والغاز.

ويعد عدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز من أبرز القضايا التي تسببت بحدوث خلافات بين الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كوردستان لسنوات عديدة.

لذلك، كانت الموافقة على المشروع من ضمن البنود المدرجة في الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية في الحكومة العراقية الحالية.

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