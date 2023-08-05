حكومة إقليم كوردستان تنفذ أكبر مشروع لانتاج الالبان في دهوك

أربيل (كوردستان24)- يعد مشروع "مزرعة كافين " من أضخم مشاريع تربية أبقار "هولشتاين " لانتاج الالبان الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 3000 دونم من الأراضي.

يأتي المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها حكومة إقليم كوردستان بهدف دعم الانتاج المحلي ، حيث وصلت نسبة انجاز مشروع " مزرعة كافين " لتربية الابقار وانتاج الالبان في قضاء " سميل " بمحافظة دهوك الى المراحل النهائية بنسبة ( 80 % ) .

وقال مدير مشاريع " مجموعة كافين " كاميران عبد الله في تصريح لكوردستان24 :" هذا المشروع ينفذ على مساحة تزيد عن " 3000 " دونم انه سيخلق المئات من فرص العمل لأهالي المنطقة ، فبدلاً من استيراد منتجات الالبان من إيران وتركيا ودول أخرى ، سيتم انتاجها محليا وتصديرها من كوردستان إلى أسواق تلك الدول".

يقترب المشروع حاليًا من الاكتمال ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في بداية العام الجديد وسينتج 120 طنا من الحليب يوميا.

تم افتتاح هذا المشروع من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 7 حزيران من العام الماضي وتقوم مجموعة كافين بتنفيذه بكلفة 60 مليون دولار.