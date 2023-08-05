توضيح حول مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان24) - قال أحد قادة التيار الصدري إن زعيم التيار الصدري لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك أو يقاطع انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقال قيادي في التيار الصدري ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لـ "العربي الجديد" ، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يقرر بعد المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ، مبديا عن إعتقاده أن الانتخابات لن تجرى هذا العام .

وأضاف القيادي في التيار الصدري أنهم يتلقون إشارات من " الحنانة " ومكتب الصدر تؤكد أن الصدر لا يريد ترك الحكومات المحلية للاطار التنسيقي ، لكنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن الانتخابات. وبحسب تقارير إعلامية عراقية ، فقد سجل 270 حزبا سياسيا في انتخابات مجالس المحافظات ، وأعرب 15 حزبا آخر عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات المزمه اجراؤها في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان بمشاركة أكثر من 23 مليون ناخب.