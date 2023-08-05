سیاسة

توضيح حول مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات

" لم يتضح بعد مشاركة التيار ،لكنه لايريد ترك الحكومات المحلية بيد الاطار التنسيقي "
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان24) - قال أحد قادة التيار الصدري إن زعيم التيار الصدري لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك أو يقاطع انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقال قيادي في التيار الصدري ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لـ "العربي الجديد" ، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يقرر بعد المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ، مبديا عن إعتقاده  أن الانتخابات لن تجرى  هذا العام .

وأضاف القيادي في التيار الصدري أنهم يتلقون إشارات من " الحنانة " ومكتب الصدر تؤكد أن الصدر لا يريد ترك الحكومات المحلية للاطار التنسيقي ، لكنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن الانتخابات. وبحسب تقارير إعلامية عراقية ، فقد سجل 270 حزبا سياسيا في انتخابات مجالس المحافظات ، وأعرب 15 حزبا آخر عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات المزمه اجراؤها  في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان بمشاركة أكثر من 23 مليون ناخب.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف