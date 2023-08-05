رئيس إقليم كوردستان يفتتح كنيسة " الرسل القديسين " الجديدة في أربيل

أربيل (كوردستان24) - أفتتح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت وفي مراسم خاصة كنيسة " الرسل القديسين " الجديدة في أربيل.

وجرت مراسم الافتتاح في المجمع البطريركي بحضور البطريرك مار آوا الثالث بطريرككنيسة المشرق الاشورية في العراق والعالم .

وفي كلمة ألقاها في حفل إفتتاح الكنيسة ، قال البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية في العراق والعالم ، إنه يشكر حكومة إقليم كوردستان على دعم كنيسته التي استطاعت نقل المقعد البطريركي إلى أربيل ، وافتتح المقر البطريركي في أيلول من العام الماضي بحضور الرئيس مسعود بارزاني، وانطلاقا من هذه العلاقة التاريخية التي كانت قائمة بين بطاركة آل مار شمعون والشيخ عبد السلام بارزاني قبل الحرب العالمية الأولى ، ما زلنا نرى علاقة الصداقة والاحترام للأمة الآشورية وما زالت مستمرة. وأضاف أنه تم افتتاح كنيسة الرسل المقدسين في إقليم كوردستان اليوم ، بدعم من حكومة إقليم كوردستان ، ووأضاف : "حكومة إقليم كوردستان لا ترى إقليم كوردستان فقط ، بل جميع طوائف الأمة الآشورية". مشيرا إن حكومة الاقليم تؤكد على أهمية التعايش بين المكونات كأخوة دون اختلافات عرقية ودينية ، وإقليم كوردستان من أوضح العلامات التي تمنح الأمل للبلاد لكل المكونات المتعايشة .

ومن جهته قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان خلال كلمة الافتتاح إن وجود المسيحيين يعطي جمالية أكثر للتنوع والتعايش الدينيين في إقليم كوردستان ،مشيرا أن هذه الثقافة متجذرة في منطقة كوردستان وتعود لاكثر من قرن وستبقى هذا التنوع الديني والتعايش أقوى يوما بعد آخر .

هذا وتولي حكومة إقليم كوردستان إهتماما بالغا بموضوع التعايش الديني في كوردستان حيث توجد ثماني أديان ومعتقدات دينية في إقليم كوردستان، وجميعها مرخصة ومنظمة بموجب القانون في إطار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، وتدير نشاطاتها ضمن مديرية واحدة تعرف بـ (التعايش الديني).

يوجد في إقليم كوردستان 5800 مسجد وجامع و 145 كنيسة و 400 معبد ديني لجميع الأديان والمعتقدات، وقد وضعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطة هندسية شاملة لترميم هذه الأماكن، ومن أبرزها ترميم مرقد السلطان مظفر الدين في أربيل، وجامعا كاك أحمد الشيخ والسليمانية الكبير، ومركز لالش الايزدي والعديد من المواقع الأخرى في دهوك، والتي تم ترميمها بأمر مباشر من مسرور بارزاني رئيس الوزراء.

وبحسب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم :"وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015، فإن ثمانية أديان ومعتقدات دينية في إقليم كوردستان مرخصة ومنظمة وفقًا للقانون، ولها ممثليات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتدير نشاطاتها في مديرية واحدة تعرف بمديرية التعايش الديني ، ولدى كل من الديانتين المسيحية والائيزيدية مديريات عامة وشؤون خاصة بهما، ولكن ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وموقعهم ضمن الهيكل القانوني للوزارة يرقى الى مديرية عامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن الإسلام والمسيحية والشيعة والبهائيين والصابئة المندائية واليهود والزرادشتيين والكاكيين جميعهم نشيطون ولديهم علاقات قوية تربطهم ببعض، كما يشاركون في مراسيم ونشاطات بعضهم البعض.