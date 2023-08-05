مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يصل بغداد وسيزور إقليم كوردستان أيضاً

أربيل (كوردستان 24)- وصل مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى بغداد، اليوم السبت، ومن المقرر أن يزور إقليم كوردستان أيضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقته كوردستان24، إن "مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام".

وأشار إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث في العراق، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير العدل، وسيزور إقليم كوردستان ويلتقي مسؤولي الحكومة، كما سيزور محافظة البصرة ويلتقي المحافظ.