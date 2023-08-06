سیاسة

الصين.. زلزال "عنيف" يدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات

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العالم

أربیل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام صينية، بإصابة 21 شخصا جراء زلزال ضرب مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن مستشفى في منطقة بينغيوان في مقاطعة شاندونغ، أن 21 شخصا أُصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:33 بالتوقيت المحلي (21:33 يوم 5 أغسطس بتوقيت موسكو).

وأشار تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن مركز إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إلى رصد 52 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال.

ووفقا للتلفزيون الصيني، فإن أغلب الإصابات جراء الزلزال بسيطة وليست حرجة، لكن الزلزال تسبب في تدمير عشرات المنازل.

 

المصدر: وكالات

 

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