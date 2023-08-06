اليوم .. إنتهاء مهلة تسجيل الائتلافات والقوائم لانتخابات مجالس المحافظات

أربیل (كوردستان24) - تنتهي اليوم مهلة تسجيل الائتلافات والقوائم لانتخابات مجالس المحافظات العراقية ، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات إن ما يقرب من 300 حزبا و 31 ائتلافا قد سجلوا حتى الآن.

وقال رئيس فريق اعلام المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل ، سينتهي تسجيل الائتلافات والقوائم لانتخابات مجالس المحافظات عند الساعة الثالثة عصرا ،وسجل 31 ائتلافا حتى الآن ، ويتوقعون وصول عدد الائتلافات الى 40 ائتلافا.

ياتي هذا في وقت مددت فيه المفوضية في 30 من تموز ، الموعد النهائي لتسجيل القوائم والائتلافات لمدة سبعة أيام أخرى لتسجيل أكبر عدد ممكن من القوائم والائتلافات.

من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول / ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان ، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.