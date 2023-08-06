قصف جوي يطال قضاء جمجمال بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- شنّت طائرات مسيرة مجهولة الهوية، صباح اليوم الأحد، قصفاً جوياً استهدف ناحية "آغجلر" في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مصدر في آغجلر، طلب عدم ذكر اسمه، لكوردستان24: "في صباح اليوم الأحد، 6/8/2023، تعرضت قرية جنارتو للقصف بطائرة مسيرة في حدود ناحية آغجلر في جمجمال، وبحسب المعلومات، هناك شهداء ومصابين جراء القصف".

وقال مدير ناحية آغجلر هيمن بهجت، لكوردستان24 "أبلغنا صباح اليوم باندلاع الحرائق في جبل جنارتو، وذهبنا إلى الموقع مع فرق الدفاع المدني وشرطة الغابات للسيطرة على الحريق".

وأضاف بهجت لكوردستان24: "لا نعرف بعد سبب الحريق، لأنني لم أسمع صوت القصف، لكن هناك قواعد لحزب العمال الكوردستاني في المناطق الجبلية من الحدود".