محمد خورشيد: أردنا أن يشارك الكورد في انتخابات كركوك بقائمتين قويتين

أربیل (كوردستان24 ) - قال محمد خورشيد نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك - كرميان: أردنا أن يشارك الكورد في كركوك في انتخابات مجالس المحافظات بقائمتين قويتين.

وأضاف محمد خورشيد لكوردستان 24 إن الأحزاب العربية والتركمانية ستشارك بعدة قوائم ، مضيفا أنه من المتوقع أن تشارك القوائم الكوردية في ثلاث إلى أربع قوائم كوردية.

وأشار المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني :" أننا في الديمقراطي الكوردستاني شكلنا تحالفا مع بعض الاطراف السياسية ، وقال "هناك مشكلة فنية نتوقع أن نتمكن من حلها اليوم".

وبخصوص الاحزاب التي سيتحالف وسيشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني معهم في انتخابات مجلس محافظة كركوك ،كشف خورشيد : " الاحزاب الاسلامية والقومية معنا ،مشيرا انهم سيتفقون مع الاطراف السياسية القومية الاخرى أيضا ".

وحول التحالف مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات مجالس المحافظات قال :"لا يمكننا أن نشكل تحالفا مع حزب كان مسؤولا عن خيانة 16 أكتوبر،ولان الديمقراطي يرى أنه من غير الصواب ان يكون مع الاتحاد الوطني على نفس القائمة في هذه المرحلة.

وبحسب نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك – كرميان : إن "الشعب العراقي غير متفائل بالانتخابات وكل الأطراف تعتقد أن موعد الانتخابات سيؤجل كغيره من الانتخابات التي تجري في العراق" ، ومع ذلك أجرينا كل الاستعدادات وسنرى ماستؤول اليه الامور .

وقال "أردنا أن يشارك الكورد في كركوك بقائمتين قويتين ، لكن للأسف بعض الأحزاب السياسية لم ترغب في ذلك".