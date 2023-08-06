سیاسة

مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: مقتل مسؤول عسكري "عمّالي" بقصف في السليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان جمجمال قصف تركي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، مقتل مسؤول عسكري في حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف جوي تركي استهدف سيارة كانت تقله في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وذكرت المؤسسة في بيان، إنه اليوم في الساعة 9:30 استهدفت طائرة مسيرة للجيش التركي سيارة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في ناحية (آغجلر) التابعة لقضاء جمجمال ما ادى الى مقتل مسؤول عسكري واصابة عنصر اخر بجروح.

وشنّت طائرات مسيرة تركية، صباح اليوم الأحد، قصفاً جوياً استهدف ناحية "آغجلر" في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مدير ناحية آغجلر هيمن بهجت، لكوردستان24، ان حرائق اندلعت في جبل جنارتو جراء القصف، مؤكدا توجه فرق الدفاع المدني وشرطة الغابات للسيطرة على الحريق.

وأشار هيمن بهجت الى ان لحزب العمال الكوردستاني، قواعد في المناطق الجبلية الحدودية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف