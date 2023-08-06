مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: مقتل مسؤول عسكري "عمّالي" بقصف في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، مقتل مسؤول عسكري في حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف جوي تركي استهدف سيارة كانت تقله في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وذكرت المؤسسة في بيان، إنه اليوم في الساعة 9:30 استهدفت طائرة مسيرة للجيش التركي سيارة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في ناحية (آغجلر) التابعة لقضاء جمجمال ما ادى الى مقتل مسؤول عسكري واصابة عنصر اخر بجروح.

وشنّت طائرات مسيرة تركية، صباح اليوم الأحد، قصفاً جوياً استهدف ناحية "آغجلر" في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مدير ناحية آغجلر هيمن بهجت، لكوردستان24، ان حرائق اندلعت في جبل جنارتو جراء القصف، مؤكدا توجه فرق الدفاع المدني وشرطة الغابات للسيطرة على الحريق.

وأشار هيمن بهجت الى ان لحزب العمال الكوردستاني، قواعد في المناطق الجبلية الحدودية.