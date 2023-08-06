النزاهة: قريبا إجراءات بحق مطلوبين بينهم وزير المالية للحكومة السابقة ورئيس المخابرات السابق

اربيل (كوردستان24) - أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأحد، عن تنظيم إشارات حمراء بحق مطلوبين بينهم وزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق، وفيما أشار الى ان جميع المطلوبين في سرقة القرن لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار، أكد قرب استرداد أحد المطلوبين من السعودية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي: إن "رئيس الوزراء حريص بأن يكون للمواطن دور بمحاربة الفساد"، مشيرا الى أن "قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة".

وأوضح، أن "بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان لن يستمر"، لافتا الى "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق ووزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلا عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".

وأشار، إلى أن "الجهود مستمرة في استرداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي"، مشيدا "بالتعاون الكبير للقاضي ضياء جعفر على تعاونه الكبير في حملة محاربة الفساد".

وأضاف، أن "جميع المطلوبين في سرقة القرن لايقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار"، مؤكدا "العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين".

وأردف، أن "الأموال التي تم الاستحواذ عليها لايقل أقل مدان منهم عن 100 مليار واحدهم استحوذ على 400 مليار"، منوها أن "القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين".

واستطرد، أن "الجريمة شائكة واشتركت فيها مؤسسات من مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين واحدهم من هيئة النزاهة ومكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص والمصارف الأهلية ومتهمين من جنسيات أخرى".

وذكر ان "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهماً"، مردفاً "سنكمل الإجراءات ونعلن عنهم".