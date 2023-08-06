علوم وتكنولوجيا

الاتصالات تعلن رسمياً "حجب" تلغرام: حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين

author_image سوار أحمد
العراق تلغرام حجب العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة والاتصالات العراقية اليوم الاحد 6 آب أغسطس 2023، حجب تطبيق تلغرام في البلاد رسميا.

وذكرت الوزارة في بيان، إنها تَلفتُ انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وأضاف البيان، ان "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وأشارت الى ان "وزارة الاتصالات تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

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