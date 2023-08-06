الكاردينال لويس ساكو لـ مسرور بارزاني : شكراً لحكومة إقليم كوردستان على حفاوة الترحيب والمساندة

أربيل (كوردستان24) – أستقبل مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم الاحد ، بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم غبطة الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً ضم عدداً من السادة المطارنة.

وخلال اللقاء، عبّر البطريرك الكاردينال لويس ساكو عن شكره وتقديره لمسرور بارزاني وحكومة إقليم كوردستان على ما حظي به من استقبال وترحيب ومساندة، مشيدا بالتعايش السلمي بين مختلف المكونات في الإقليم.

وجدد رئيس حكومة الاقليم قلقه من سحب رئيس الجمهورية للمرسوم الجمهوري المتعلق بالكاردينال لويس ساكو والكنيسة الكلدانية، معبرا عن أمله بأن يتم تصحيح هذا الخطأ.

وأكد، مسرور بارزاني خلال اللقاء، أن إقليم كوردستان سيظل، مثلما كان دائماً، واحةً تُصان فيها حقوق المكونات كافة وتكفل الحريات الدينية، مشددا على أن الإقليم يدعم المكون المسيحي الذي يتعرض ظلماً إلى التطهير الديني من جانب أطراف غير مسؤولة، كما ان الاقليم سيبقى يدافع عن جميع القوميات والأديان، وحماية حقوقها، ويقف ضد التغيير الديمغرافي القسري.