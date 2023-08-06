سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم

وعبّر القنصل العام الهندي الجديد عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان والقنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم
رئيس حكومة إقليم كوردستان والقنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني القنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم مادان كوبال

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 6 آب (أغسطس) 2023، القنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم مادان كوبال.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الهندي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، وعبّر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، كما أكد دعم حكومة إقليم كوردستان التام للقنصل الجديد من أجل توطيد آفاق العلاقات وتوثيقها بين جمهورية الهند وإقليم كوردستان.

هذا وعبّر القنصل العام الهندي الجديد عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده، كذلك أبدى رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية.

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