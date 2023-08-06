رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 6 آب (أغسطس) 2023، القنصل العام الهندي الجديد لدى الإقليم مادان كوبال.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الهندي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، وعبّر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، كما أكد دعم حكومة إقليم كوردستان التام للقنصل الجديد من أجل توطيد آفاق العلاقات وتوثيقها بين جمهورية الهند وإقليم كوردستان.

هذا وعبّر القنصل العام الهندي الجديد عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده، كذلك أبدى رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية.