سیاسة

الأعرجي يُشدد على أهمية تفكيك مخيم الهول السوري

مُعرباً عن "تطلع العراق لأن يكون هنالك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، التي تمثل تحدياً جديداً".
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مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن
العراق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي السفير البريطاني مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على أهمية تفكيك مخيم الهول السوري.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته كوردستان24، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، سفير المملكة المتحدة الجديد في بغداد، ستيفن هيتشن".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلاً عن بحث سبل تمتين علاقات التعاون بين بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد أيضاً، البحث في ملفات مخيم الهول السوري وسنجار ومكافحة المخدرات، وكذلك تعزيز التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب".

وشدد الأعرجي، بحسب البيان، على "أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، لأنه يُنتج الكراهية والتطرف، مجدداً التأكيد على أهمية حث المجتمع الدولي لسحب الدول لرعاياها من هذا المُخيم".

وأشار إلى أن "بريطانيا شريك في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومن المهم أن يكون التعاون أيضاً في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية"، مُعرباً عن "تطلع العراق لأن يكون هنالك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، التي تمثل تحدياً جديداً".

من جانبه أعرب السفير البريطاني، عن "سعادته بالعمل في العراق، وتطلعه لزيادة مستوى التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وفي مختلف المجالات، لاسيما التعاون في مجال الأمن السيبراني".

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