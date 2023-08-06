السعودية تؤسس شركة استثمارية في قطاع الرياضة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأحد تأسيس شركة استثمارية بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تنفق المملكة مئات ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبي كرة قدم عالميين إليها.

وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في "الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب بيان للصندوق.

كما تهدف الشركة إلى الاستثمار في "الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".

وتسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسة تقوم على تعزيز مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على أندية كرة قدم مؤخراً ما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين، كثيرٌ منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وبلغت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 2,23 تريليون ريال سعودي (595 مليار دولار)، بحسب تقريره السنوي الصادر الأحد.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.

وكانت المملكة لمحت إلى إمكان التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

المصدر: AFP