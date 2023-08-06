القوات العراقية تُنقذ طفلاً تعرّض للعنف على يد والده

أربيل (كوردستان 24)- أنقذت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، طفلاً تعرّض للعنف على يد والده في قضاء الكرخ ببغداد.

وأفادت الوزارة في بيانٍ على الفيسبوك، بورود "مناشدة إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي في العاشرة معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل".

وأضاف البيان: "تم استحصال الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني".

وتابع: "تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث من خلال التنسيق مع مركز شرطة المشاهدة والقوة الماسكة للأرض، تم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه".

وأكّدت الوزارة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن المتهم "متعاطي للمخدرات وضبط في منزله غرامات من المواد المخدرة وامبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ورمانتين".