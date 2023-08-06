أمن

القوات العراقية تُنقذ طفلاً تعرّض للعنف على يد والده

author_image Kurdistan24 اربیل
خلال القبض على الوالد (عن صفحة وزارة الداخلية)
خلال القبض على الوالد (عن صفحة وزارة الداخلية)
العراق الكرخ بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أنقذت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، طفلاً تعرّض للعنف على يد والده في قضاء الكرخ ببغداد.

وأفادت الوزارة في بيانٍ على الفيسبوك، بورود "مناشدة إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي في العاشرة معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل".

وأضاف البيان: "تم استحصال الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني".

وتابع: "تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث من خلال التنسيق مع مركز شرطة المشاهدة والقوة الماسكة للأرض، تم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه".

وأكّدت الوزارة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن المتهم "متعاطي للمخدرات وضبط في منزله غرامات من المواد المخدرة وامبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ورمانتين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف