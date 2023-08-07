مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة آخرين جراء قصفٍ إسرائيلي بمحيط دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أربعة جنودٍ سوريين وأُصيب أربعة آخرين جراء قصفٍ جوي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، أدت أيضاً لوقوع خسائر مادية، وفق "سانا".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، أن إسرائيل قصفت بحدود الساعة 2:20 من فجر الاثنين بعض النقاط بمحيط دمشق من جهة الجولان.

وأضافت الوكالة السورية، أن وسائط الدفاع الجوية تصدّت للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل و"أسقطت بعضها".

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارة الإسرائيلة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 عسكريين، وإصابة 7 آخرين.

وأشار المرصد، إلى أن القصف استهدف مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية بمحيط منطقة مطاري دمشق الدولي والديماس، ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق.

وبلغ عدد الاستهدافات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية منذ مطلع 2023، 22 قصفاً، 17 منها جوية و5 برية، أسفرت بمجملها عن إصابة وتدمير نحو 51 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كما تسببت تلك الضربات بمقتل 59 من العسكريين بالإضافة لإصابة 61 آخرين بجراح متفاوتة، وفقاً للمرصد السوري.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مناطق متفرّقة من سوريا، طالت مواقع للجيش السوري النظامي وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ولم تعترف إسرائيل بتنفيذ معظمها، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.